Hillary Clinton es una abogada, política y diplomática estadounidense que ha tenido una carrera pública de más de cinco décadas como servidora pública, legisladora, candidata presidencial y líder internacional. Si quieres conocer más sobre su vida y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Hillary Clinton?

Hillary Diane Rodham Clinton es una reconocida figura política de Estados Unidos. Fue Senadora por el estado de Nueva York, Primera Dama de los Estados Unidos y Secretaria de Estado de los Estados Unidos en la administración del presidente Barack Obama.

Además fue la candidata presidencial del Partido Demócrata en 2016, siendo la primera mujer en encabezar la candidatura de un gran partido en EE. UU.

¿Qué edad tiene Hillary Clinton?

Hillary Clinton nació el 26 de octubre de 1947 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 78 años.

¿Hillary Clinton tiene esposo?

Sí, Hillary Clinton está casada con William Jefferson “Bill” Clinton, quien fue el 42.º presidente de los Estados Unidos.

Hillary Clinton, ex secretaria de Estado de Estados Unidos (Ig: @hillaryclinton)

¿Qué signo zodiacal es Hillary Clinton?

Al haber nacido el 26 de octubre, Hillary Clinton es Escorpio.

¿Hillary Clinton tiene hijos?

Sí, Hillary y Bill Clinton tienen una hija, llamada Chelsea Victoria Clinton, nacida el 27 de febrero de 1980.

¿Qué estudió Hillary Clinton?

Hillary Clinton tiene una licenciatura B.A. en Wellesley College y una en Derecho por Yale Law School.

¿En qué ha trabajado Hillary Clinton?

Hillary Clinton cuenta con una amplia trayectoria dentro de la política de Estados Unidos, destacando cargos como: