El Palacio de Buckingham confirmó la primera visita de Estado del rey Carlos III de Inglaterra a Estados Unidos, programada del 27 al 30 de abril de 2026, acompañado por la reina Camila.

La visita de Estado se enmarca en la conmemoración de los 250 años de independencia del Estados Unidos y será la primera visita oficial del rey desde que asumió el trono en 2022.

Durante su estancia, Carlos III se reunirá con el presidente Donald Trump, quien ofrecerá una cena de gala el 28 de abril en honor a los reyes.

Carlos III y Trump se reunirán en vista a Estado Unidos

En visita a Estado Unidos del 27 al 30 de abril, el rey Carlos III y el presidente Trump sostendrán una reunión para celebrará los vínculos históricos y la relación bilateral entre ambas naciones

“Siguiendo el consejo del Gobierno de Su Majestad y por invitación del Presidente de los Estados Unidos, los Reyes realizarán una visita de Estado a los Estados Unidos de América. El programa de Sus Majestades celebrará los vínculos históricos y la relación bilateral actual entre el Reino Unido y los Estados Unidos, conmemorando el 250 aniversario de la Independencia estadounidense”. Palacio de Buckingham

Dicha visita de Carlos III será la primera como rey a Estados Unidos desde que asumió el trono en 2022, anteriormente como príncipe de Gales visitó el país norteamericano en 19 ocasiones.

Carlos III viajará a Estados Unidos para reunirse con Trump (@RoyalFamily)

Trump ofrecerá cena de gala para Carlos III

A través de su red social Truth Social, el presidente Trump se dijo complacido de recibir al rey Carlos III en “una histórica visita de estado”, apuntó el mandatario de los Estados Unidos.

Así como, Trump precisó que la noche del 28 de abril ofrecerá una cena para los reyes, Carlos y Camila de Reino Unido.

“Melania y a mí nos complace anunciar que sus majestades, los Reyes del Reino Unido, visitarán Estados Unidos en una histórica visita de Estado del 27 al 30 de abril, que incluirá una magnífica cena de gala en la Casa Blanca la noche del 28 de abril”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos