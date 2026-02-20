Tras la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, ahora reportan que el gobierno británico evalúa legislación para excluir al príncipe Andrew de la línea de sucesión real.

Cabe recordar que el pasado 19 de febrero de 2026, el expríncipe el hermano del rey Carlos III, fue arrestado por presunta mala conducta en oficina pública ligado a los archivos Epstein.

Gobierno inglés considera excluir al expríncipe Andrés de la línea de sucesión

Fuentes como The Times y BBC, han revelado que el gobierno de Keir Starmer, primer ministro de Gran Bretaña, esta planeando legislar la remoción del príncipe Andrés de la línea de sucesión real, en donde él ocupa el octavo lugar a la corona.

De hacerse, la remoción de la línea de sucesión de la familia real del expríncipe Andrés se iniciaría una vez concluyan las investigaciones policiales en su contra, especialmente tras la publicación de los nuevos archivos del caso de Jeffrey Epstein.

Las acusaciones surgen de documentos desclasificados en enero de 2026, que alegan que Andrew Mountbatten-Windsor compartió información confidencial con Jeffrey Epstein sobre el gobierno británico durante su rol como enviado comercial.

Aunque él negó que esto haya ocurrido, su nombre aparece múltiples veces en los archivos Epstein; tras su arresto del pasado 19 de febrero -justo en su cumpleaños 66- fue liberado bajo fianza tras 11 horas de detención.

Cabe recordar que en octubre del 2025, el rey Carlos III terminó por despojarlo de sus títulos y conmemoraciones reales.

Comunicado del Rey Carlos III tras la detención del ex príncipe Andrés (Comunicado del Rey Carlos III)

Tras su detención, el rey Carlos III lanzó un comunicado en donde no solo resaltó al haberlo llamado por su nombre completo, sino que aseguró que “nadie está por encima de la ley” y que las investigaciones deberían continuar.

La medida para quitar al expríncipe Andrés de la sucesión, requeriría de un Acta del Parlamento, un paso que alteraría la línea a la corona real establecida por el Acta de 2013, y lo cual ya genera reacciones divididas que van desde apoyo a la medica hasta críticas por priorizar a la monarquía.