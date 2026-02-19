Luego de un arresto de 11 horas debido a su implicación con Jeffrey Epstein, el ex príncipe Andrés de Reino Unido fue puesto en libertad por las autoridades de la nación europea.

Sin embargo, la misma policía dio a conocer en un comunicado que se mantiene la investigación alrededor del ex príncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein.

El ex príncipe Andrés fue liberado luego de ser interrogado por el caso Epstein

En un breve comunicado, la policía de Reino Unido dio a conocer que el ex príncipe Andrés fue liberado luego de un arresto e interrogatorio de 11 horas por el caso Epstein.

🚨Breaking: Former Prince Andrew looks ghostly after his 12-hour jail release. Guess he never expected accountability and now faces life in prison for Epstein-exposed crimes. pic.twitter.com/AHHYnzuYcG — Chillin Effect (@ChillinEffect) February 19, 2026

Aunque las autoridades de Reino Unido no mencionaron explícitamente al ex príncipe Andrés, se le vio salir de de la comisaría de Aylsham, Norfolk, Inglaterra.

El ex príncipe fue arrestado este mismo jueves 19 de febrero bajo sospecha de estar involucrado en el caso de Jeffrey Epstein, a pesar de que este lo ha negado.

Dado que la investigación alrededor del hermano del Rey Carlos III sigue en curso, no se mencionó nada acerca del interrogatorio al antiguo miembro de la realiza británica.

Por su parte, el Rey Carlos III declaró que se encuentra preocupado por el arresto de su hermano; sin embargo, está consciente de se debe de cumplir la ley.

¿Cuál es el vínculo entre el ex príncipe Andrés y Jeffrey Epstein?

De acuerdo con evidencia revelada recientemente, el ex príncipe Andrés es acusado de mala conducta en un cargo público por facilitar documentos a Jeffrey Epstein.

Durante su tiempo como enviado de comercio e inversión de Reino Unido a Estados Unidos, el ex príncipe Andrés habría dado papeles sensibles del gobierno a Jeffrey Epstein.

Príncipe Andrés de Inglaterra (ODD ANDERSEN / AFP)

El contenido de dichos documentos no se hizo público, pues las autoridades británicas señalaron si esta información era suficiente para proceder con una investigación.

Por su parte, el ex príncipe Andrés ha negado rotundamente las acusaciones, así como alguna liga con la red de abusos sexuales del magnate que murió en 2019.