Activistas colocaron la polémica foto del arresto del príncipe Andrés en el Museo del Louvre.

Reuters fotografió a Andrés Mountbatten-Windsor a su salida de la cárcel, tras ser detenido el pasado 19 de febrero por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

Colocan polémica foto del arresto del príncipe Andrés en el Louvre

Andrés Mountbatten-Windsor fue interrogado durante 11 horas y su rostro desencajado se volvió viral. La imagen tomada de ese momento terminó expuesta en el Museo del Louvre.

El grupo de activistas “People vs Elon” enmarcó la foto donde se ve al príncipe Andrés en la parte trasera de un auto y con el rostro de asombro, para colocarla en el Louvre el domingo 22 de febrero.

Debajo de la foto estaba una etiqueta que decía: “Ahora está sudando”, haciendo referencia al cometario que hizo el príncipe Andrés a la BBC de que él nunca sudaba.

El video compartido por activistas colocó en la descripción: “Dicen: ‘Cuélgalo en el Louvre’. Así lo hicimos”.

La foto del príncipe Andrés duró expuesta 15 minutos y posteriormente fue retirada.

Andrés Mountbatten-Windsor, nombre que tiene desde que se le retiraron sus títulos reales, fue detenido por sospechas de mala conducta en un cargo público.

El ex integrante de la familia Real Británica es señalado de compartir información confidencial con Jeffrey Epstein.

Foto del príncipe Andrés en el Louvre (Tiktok )

Registran casa del príncipe Andrés tras su arresto por nexos con Jeffrey Epstein

Autoridades registraron la casa del príncipe Andrés el pasado viernes 20 de febrero, un día después de ser detenido.

Tras ser despojado de sus títulos y cargos en la familia real, Andrés Mountbatten-Windsor se mudó a una finca de Sandringham, al norte de Londres.

La policía también registró el Royal Londge, la antigua casa del príncipe Andrés, la cual tuvo que abandonar tras el escándalo con Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés es señalado de compartir información comercial con Jeffrey Epstein, por lo que ahora se debe determinar si se considera que ocupaba un puesto dentro del gobierno.