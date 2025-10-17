Él es el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II que renunció a todos sus títulos reales tras fuertes escándalos relacionados a Jeffrey Epstein.

La Familia Real Británica ahora enfrenta un nuevo escándalo tras las recientes acciones del príncipe Andrés, duque de York.

¿Quién es el príncipe Andrés, duque de York?

Andrew Albert Christian Edward es el tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo.

Los títulos que ostentaba antes de dimitir a ellos en octubre de 2025 eran:

Duque de York

Conde de Inverness

Barón Killyleagh

El príncipe Andrés rompe con la realeza: renuncia a todos sus títulos (Eduardo Díaz)

¿Cuántos años tiene el príncipe Andrés, duque de York?

El duque de York nació el 19 de febrero de 1960; actualmente tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de el príncipe Andrés, duque de York?

El príncipe Andrés estuvo casado de 1986 a 1992 con Sarah Ferguon; la ceremonia tuvo lugar en la Abadía de Westminster. Fruto del matrimonio nacieron sus dos hijas.

Fue en 1996 cuando hicieron oficial su divorcio tras haber estados separados desde 1992.

¿Quiénes son los hijos de el príncipe Andrés, duque de York?

Andrés, duque de York, es padre de dos hijas:

La princesa Beatriz, de 37 años de edad

La princesa Eugenia, de 35 años de edad

¿Qué estudió el príncipe Andrés, duque de York?

Andrés, duque de York llevó a cabo su formación como oficial naval en el Britannia Royal Naval College.

¿En qué ha trabajado el príncipe Andrés, duque de York?

El príncipe Andrés hizo una carrera militar tras su salida de la escuela militar y sirvió en la Guerra de las Islas Malvinas como piloto.

Fue en el 2001 cuando se retiró como comandante para después obtener el rango honorario de vicealmirante.

El príncipe Andrés, duque de York, renuncia a todos sus títulos reales

El 17 de octubre de 2025 fue lanzado un comunicado en el que se anunció que el príncipe Andrés dejaba de ser el duke de York por decisión propia.

En el escrito se reveló que también renunciaba a todos los demás títulos con los que ostentaba hasta el momento.

El príncipe Andrés habría tomado esta decisión tras haber hablado con su familia al respecto, convencido de que sería lo mejor por hacer.

Esto después de que siguieran los constantes señalamientos en su contra tras haber sido relacionado al caso de Epstein.

Mismos que lo colocaban como uno de los invitados en en fiestas de Jeffrey Epstein.