El vínculo entre el príncipe Andrés del Reino Unido a Jeffrey Epstein lo llevaron a renunciar a los títulos reales.

El 17 de octubre de 2025, el príncipe Andrés señaló que no utilizará más “ni título ni los honores” que su familia le ha dejado admitiendo que la polémica no lo deja en paz.

Príncipe Andrés de Reino Unido renuncia a su cargo real

El hijo de la reina Isabel II, el príncipe Andrés, anunció que renuncia a su cargo en el Reino Unido bajo los título y “honores” que le corresponden.

A través de un comunicado emitido el 17 de octubre a las 19:00 hrs se anunció que el príncipe Andrés deja de ser Duke de York por su propia decisión.

Con palabras propias el hijo de la reina Isabel II, señaló que tras hablar con su familia la mejor decisión será dejar su cargo, así como todo lo que lo coloca en la familia real.

Sin embargo, el príncipe Andrés señaló que esto se debe a las “continuas acusaciones” que existen sobre su persona.

“He decidido como siempre anteponer mi deber hacia mi familia y mi país”. Comunicado del príncipe Andrés.

Nota en desarrollo...En breve más información