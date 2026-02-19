Tras la detención del expríncipe Andrés, el Rey Carlos III lanzó un comunicado rompiendo el silencio sobre el caso de su hermano al ser vinculado a los archivos de Jeffrey Epstein.

El comunicado sobre la postura del Rey Carlos III tras la detención de su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, expríncipe Andrés, fue emitido tres horas después de la noticia.

¿Qué dijo el Rey Carlos III sobre el arresto de su hermano, el expríncipe Andrés?

Este 19 de febrero se dio a conocer el arresto del expríncipe Andrés, por mala conducta en ejercicio de funciones en un cargo público y que está relacionado directamente con el caso de Jeffrey Epstein.

Ante esta noticia de relevancia mundial, el Rey Carlos III Ya publicó un comunicado expresándose sobre la detención de su hermano, el expríncipe Andrés:

“He recibido con profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y su sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que sigue ahora es un proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investigue de la manera adecuada y por las autoridades competentes. En esto, como ya he dicho, cuentan con nuestro apoyo y cooperación incondicionales. Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso. Mientras este proceso continúa, no sería correcto que comentara más sobre este asunto. Mientras tanto, mi familia y yo continuaremos con nuestro deber y servicio hacia todos ustedes.” Rey Carlos III

Con este comunicado, el Rey Carlos III marca una notable distancia entre él y su hermano, el expríncipe Andrés no solo al llamarlo por su nombre, sino al asegurar que “la ley debe seguir su curso”.

El arresto ocurrió este 19 de febrero de 2026, justo en el cumpleaños número 66 de Andrés, en su residencia de Sandringham, tras la liberación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año que revelan posibles brechas de confidencialidad.

Esta revelación de archivos y la detención del expríncipe Andrés, sigue a su acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre en 2022, quien en 2025 se suicidó tras acusar al miembro de la familia real por abuso sexual, aunado a la pérdida de su título principesco en octubre de 2025.