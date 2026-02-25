El expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor podría enfrentar cargos por tráfico sexual en el marco del caso Jeffrey Epstein, según reveló el abogado Perry Wander, representante de una víctima.

De acuerdo con el reporte del Daily Mail, el hermano del rey Carlos III habría facilitado el contacto de la joven con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, además de su traslado en el jet privado del empresario.

La acusación se sustenta en la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015, que contempla sanciones por facilitar explotación sexual.

Expríncipe Andrés podría ser acusado de tráfico sexual en el caso de Jeffrey Epstein

De acuerdo con un reporte del Daily Mail, todo indica que Andrew Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés de Reino Unido, podría enfrentar cargos por tráfico sexual relacionado al caso Epstein.

Pues de acuerdo a Perry Wander, abogado defensor de una víctima de Epstein, todo indica que el expríncipe Andrés fue quien la presentó a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en Windsor Castle.

“Mi cliente fue presentado a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell por el entonces príncipe Andrés, y Andrés alentó y facilitó activamente el viaje de mi cliente a bordo del avión privado de Epstein”. Perry Wander, abogado de la supuesta víctima

Asimismo se reveló que el hermano del rey Carlos III, Andrew fue el que facilitó su viaje en el jet privado de Epstein a la víctima de abuso sexual por parte del empresario quien murió en 2019, pero cuyos crímenes siguen dando de qué hablar tras desclasificarse sus archivos.

Según el artículo del diario británico, la víctima, quien tuvo una breve relación con Andrew, hermano del rey Carlos III, le confió el mal comportamiento de Epstein al tratarla de “manera inapropiada” en 2000 y él respondió que no le sorprendía “porque alguien más había hecho una acusación similar contra el multimillonario”

El abogado de la víctima de abuso sexual de Jeffret Epstein, cita la Sección 2 de la Ley de Esclavitud Moderna del Reino Unido de 2015 como base legal para el cargo de facilitar explotación sexual en contra del expríncipe Andrés.