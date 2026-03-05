El asesinato de Celeste Rivas da un giro al confirmarse que el cantante D4VD es el principal sospechoso se haberla matado, según documentos filtrados del jurado en el condado de Los Ángeles.

Tres familiares de D4VD han sido citados para declarar sobre el vínculo del cantante con los hechos, pero estos han preferido respaldarse con un amparo.

D4VD es el principal sospechoso de la muerte de Celeste Rivas

El caso de Celeste Rivas vuelve a dar de qué hablar, pues tras el hallazgo de su cuerpo desmembrado en bolsas dentro del Tesla Modelo Y 2023 propiedad de D4VD, el cantante ya fue declarado el principal sospechoso.

Con documentos a los que AP tuvo acceso en California, Estados Unidos, confirman que David Burke alias D4VD es señalado como el principal sospechoso del asesinato de Celeste Rivas, según la determinación del jurado.

Pese a que autoridades han mantenido en secreto la investigación sobre el asesinato de la menor de 14 años de edad, esta salió a la luz luego de que citaron a tres familiares de D4VD para declarar bajo la premisa de que él tiene el “cargo de asesinato”.

“Objetivo podría estar involucrado en haber cometido los siguientes delitos penales contra las leyes del Estado de California, a saber: un cargo de asesinato”. Citatorio a la familia de D4VD.

Citatorio a familia de D4VD por el caso de Celeste Rivas. (Especial)

Por otra parte, se confirmó que el Tesla Model Y 2023 sí estaba a nombre de D4VD, lo que lo convirtió en el principal sospechoso en el caso. Sin embargo, autoridades no han hecho públicos estos hechos.

Sumado a ello se dice que autoridades se reunieron con el cantante el 11 de febrero de 2026, pero no se han dado más detalles al respecto.

Se sabe por el peritaje que el cuerpo de Celeste Rivas estaba en estado de descomposición, y aunque fue encontrada un día después de que hubiese cumplido 15 años, las pruebas apuntan que la menor fue asesinada cuando aún tenía 14 años de edad, siendo que su desaparición fue reportada un año antes por sus padres.

Familia de D4VD se ampara para no declarar sobre el caso de Celeste Rivas

D4VD se convirtió en el principal sospechoso en el caso de Celeste Rivas, resaltando que su propia familia prefirió ampararse para no acudir a declarar.

Fue a la madre, padre y hermano de D4VD a quienes citaron para declarar, debido a que un registro detalló que el Tesla donde Celeste Rivas fue encontrada, estaba en un domicilio al nombre de la familia.

Sin embargo, AP detalló que un juez en Texas aseguró que los familiares de D4VD no podían excusarse para no acudir a la cita dada, así que en los próximos días testificarán.

Por otra parte, se informó que un mejor amigo de D4VD llamado Neo Lanston, fue arrestado luego de que se le citó a declarar, pero este prefirió hacer caso omiso.

Aunque se rumora que el amigo de D4VD sí ha hecho declaraciones respecto al caso de Celeste Rivas, “no es mucho” lo que ha informado.