La mañana de este lunes 20 de abril, D4vd fue acusado formalmente de asesinato en relación a la muerte de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado en un auto abandonado del cantante.

El fiscal de distrito, Nathan Hochman, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, enfrentará tres cargos:

Asesinato en primer grado

Agresión sexual

Desmembramiento de un cadáver.

De acuerdo con Variety, podría enfrenarse a la pena de muerte.

Actualmente, el rapero se encuentra detenido en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Fue arrestado el pasado jueves, a siete meses de que autoridades encontraran en cuerpo de la joven, de 14 años de edad, dentro de un auto Tesla abandonado y registrado a nombre de D4vd.