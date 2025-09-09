El cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, está bajo investigación policíaca por un auto Tesla que le pertenece.

El pasado lunes 8 de septiembre, policías de Los Ángeles recibieron un llamado sobre un auto, registrado al nombre de D4vd, que se encontraba en un depósito municipal en Hollywood Hills.

Del vehículo se desprendía un mal olor por lo que al abrir la cajuela se descubrió algo terrible...

¿Qué encontraron en Tesla de D4vd? Un mal olor llevó a un terrible descubrimiento

Fuentes al interior de la policía revelaron al especializado portal TMZ, haber encontrado un cadáver dentro de un Tesla, cuyo dueño es D4vd, de 20 años de edad, quien lo adquirió en Hempstead, Texas.

Los restos humanos se encontraban en una bolsa que depositaron en la cajuela del auto de D4dv, el cual llevaba -por razones aún desconocidas- cinco días estacionado en el depósito.

Encuentran cadáver en auto Tesla de D4vd (@PopCrave / Red Social X)

Un médico forense explicó que el cuerpo fue cortado y llevaba días por lo que entró en estado de descomposición, su fétido olor destapó su existencia.

En los próximos días se realizarán estudios y practicas para determinar la causa de muerte.

Hasta el momento de redactar esta nota, se desconoce si el cantante de Here with Me, está colaborando con las autoridades.

El propio y su representante no han querido abordar el tema, ni siquiera lo han mencionado en redes sociales.

D4vd (@d4vddd / Instagram)

D4vd no murió, ofrecerá un concierto en Minneapolis

El cadáver que se encontró en el Tesla registrado a nombre de D4vd, no es del cantante. De momento se desconoce la identidad de la persona muerta.

D4vd, quien no ha abordado el tema, ofrecerá un concierto este 9 de septiembre en Minneapolis, Minnesota.

Se sabe que goza de buena salud y está tranquilo ya que ha estado activo en Instagram.

Su última publicación la hizo un día atrás; le informó a sus seguidores que estaba a punto de iniciar su entrenamiento.

Incluso publicó una fotografía de sí mismo frente a un espejo. Aunque sus fans celebraron verlo bien, el propio no se detuvo a contestar preguntas sobre el polémico caso que lo rodea.