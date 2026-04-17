El Departamento de Policía de Los Angeles difundió en redes sociales las imágenes del momento en que se realizó el arresto del rapero D4vd por el presunto asesinato de la joven Celeste Rivas.

Las imágenes muestran elementos de la Policía de Los Angeles frente al posible domicilio de D4vd, cuyo nombre real es David Burke, al que ingresaron derribando la puerta con un ariete.

Difunden imágenes del arresto de D4vd por asesinato de Celeste Rivas (LAPD Headquarters)

Las imágenes previo al arresto de D4vd por asesinato de Celeste Rivas

Cerca de seis elementos del Departamento de Policía de Los Angeles arribaron a un domicilio en donde se encontraba el rapero D4vd y realizaron su detención por la presunta implicación en el caso de Celeste Rivas.

Las imágenes muestran que el arresto se ejecutó durante el día y que los elementos tuvieron que forzar la puerta para ingresar al domicilio, cuya ubicación no fue dada en redes sociales.

Si bien, en las imágenes aparecen los agentes previo al operativo, en ninguna de las fotografías divulgadas aparece D4vd, aunque su arresto fue confirmada; permanece detenido sin derecho a fianza.

De acuerdo con la información, en el operativo para la detención de D4vd por asesinato de Celeste Rivas participaron elementos de las divisiones de:

Robos y homicidios

Bandas y narcóticos

Difunden imágenes del arresto de D4vd por asesinato de Celeste Rivas (LAPD Headquarters)

Cabe recordar que D4vd ha sido vinculado a este asesinato pues el cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en la cajuela de un Tesla el pasado 8 de septiembre de 2025 y dicho vehículo estaba a nombre del rapero.