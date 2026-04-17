El rapero D4vd, cuyo nombre real es David Burke, fue detenido por la policía de Los Ángeles por su presunta relación en el asesinato de Celeste Rivas, joven que fue hallada sin vida en su Tesla.

Este jueves 16 de abril, el rapero D4vd fue arrestado por elementos de la policía de Los Ángeles por el asesinato de Celeste Rivas, menor de 15 años; es posible que su caso se presente la próxima semana en un tribunal.

Policía de Los Angeles detienen a D4vd por el presunto asesinato de Celeste Rivas

La Policía de Los Ángeles dio a conocer la detención de D4vd, quien es investigado por su posible relación con la muerte de Celeste Rivas, joven de 15 años de edad con la que habría tenido una relación.

Encuentran incinerador en casa de D4vd que sumaría al caso Celeste Rivas. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en la cajuela de un Tesla el pasado 8 de septiembre de 2025 luego de haber sido reportada desaparecida; dicho vehículo estaba a nombre de D4vd.

De acuerdo con la información, la detención de D4vd en Los Angeles se realizó el pasado martes y, hasta el momento, el rapero de 21 años de edad permanece detenido sin derecho a fianza.

Tras su detención, la oficina fiscal detalló que el caso del asesinato de Celeste Rivas será revisado para determinar si existen suficientes pruebas para iniciar un proceso penal en su contra.