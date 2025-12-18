En septiembre de 2025 se encontró en un Tesla a nombre del rapero D4vd el cuerpo de Celeste Rivas en estado de descomposición; ahora encontraron un incinerador en casa del músico.

Pese a que no hay detenidos, un investigador privado informó el hallazgo del incinerador en la casa de D4vd de 20 años de edad, mismo que puede alcanzar temperaturas para deshacer huesos.

Nuevo hallazgo en casa de D4vd involucrado con el asesinato de Celeste Rivas

La investigación sobre el asesinato de Celeste Rivas de 14 años de edad, estaría involucrando directamente al rapero D4vd luego de un nuevo hallazgo en su casa.

Aunque el cuerpo en estado de descomposición de Celeste Rivas fue encontrado en un Tesla a nombre de rapero, autoridades en Estados Unidos no habrían girado orden de aprehensión contra D4vd.

Sin embargo, información filtrada por un investigador privado asegura que autoridades de Los Ángeles encontraron en casa de D4vd un incinerador que es ilegal en el país.

Según lo que se sabe, este incinerador es capaz de llegar a los 1.600 grados, lo que da la posibilidad de quemar hasta huesos humanos.

D4vd, rapero. (@d4vddd)

Por otra parte, se detalló que el incinerador en casa del rapero “no está abierto” y que fue entregado en su casa bajo un nombre falso.

Asimismo, se cree que D4vd pudo haber recibido ayuda para “desmembrar” y “deshacerse” del cuerpo de Celeste Rivas quien era vinculada sentimentalmente con él.

Pese a esta filtración de información que autoridades no han confirmado, la policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) había detallado en días anteriores que había una retención de seguridad sobre la investigación en torno a Celeste Rivas.

Según Mike Bland, titular de LAPD, no se trataba de ocultar información e incumplir con la transparencia, sino de mantener a salvo los datos que se siguen desarrollando para encontrar al asesino de Celeste Rivas.

D4vd no estaría cooperando con autoridades para la investigación

Luego de que se informó sobre el incinerador en casa del rapero D4vd, se detalló que este estaría negado a cooperar en las investigaciones de las autoridades.

Sin embargo, se desconoce si la policía de Los Ángeles ya giró orden de aprehensión contra D4vd, quien del ojo público está desaparecido desde el 7 de septiembre tras cancelar fechas de conciertos en octubre.