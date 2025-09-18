El nombre de Celeste Rivas Hernández se ha viralizado, tras ser identificada como la adolescente encontrada muerta en el Tesla del cantante estadounidense de 20 años David Anthony Burke, conocido como D4VD.

Por lo que te contamos quién es Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en Tesla de D4VD, tras un año de su desaparición.

¿Quién fue Celeste Rivas Hernández? La adolescente encontrada muerta en Tesla de D4VD (Especial )

¿Quién es Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD?

Celeste Rivas Hernández es la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD, tras un año de haber sido reportada como desaparecida en Lake Elsinore, California, Estados Unidos.

Durante el último año, la familia buscó a Celeste Rivas Hernández hasta ahora que su cuerpo fue encontrado.

¿Qué edad tenía Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD?

Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD tenía 15 años de edad.

¿Quién era la pareja de Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD?

Se dice que Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD, era novia del propio cantante.

More photos of D4vd and Celeste…. lock this man up pic.twitter.com/iEdtgiEnE2 — ۟ (@headnavy) September 18, 2025

¿De qué signo zodiacal era Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD?

Se desconoce el signo zodiacal de Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD al no conocerse el dato de su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tenía Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD?

Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD no tenía hijos.

¿Qué estudió Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en Tesla de D4VD?

Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en Tesla de D4VD se encontraba cursando la High School, sin embargo, se desconoce dónde.

¿En qué trabajaba Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD?

Se desconoce si Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD ejercía algún tipo de trabajo.

Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en Tesla abre investigación poniendo en la mira a D4VD

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside en California, Estados Unido informó que el cuerpo de la adolescente Celeste Rivas Hernández fue encontrado dentro del Tesla del cantante D4VD.

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández fue hallado el pasado 8 de septiembre en estado de descomposición y descuartizado en el Tesla de D4VD que estaba en un depósito de Hollywood.

Por ahora el médico forense del condado aún está trabajando para determinar la causa de la muerte de Celeste Rivas Hernández, la adolescente encontrada muerta en el Tesla de D4VD.

Ante ello, las autoridades no han difundido información sobre sospechosos ni cargos vinculados al caso de Celeste Rivas Hernández.

Asimismo, se sabe que la policía precisó que el cantante D4vd está cooperando con la investigación, pues la madre de Celeste Rivas Hernández mencionó que su hija tenía un novio llamado David.