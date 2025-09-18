La mujer que fue hallada muerta en la cajuela de un Tesla registrado a nombre del cantante de Romantic Homicide, D4vd, responde al nombre de Celeste Rivas Hernández.

Celeste Rivas Hernández, de 15 años, murió el 8 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos. Su cuerpo fue encontrado en la cajuela del vehículo de D4vd. Ella se encontraba desaparecida desde abril de 2024.

Muerte de Celeste Rivas Hernández revive Romantic Homicide de D4vd; este es su significado

La muerte de Celeste Rivas Hernández puso en la mira al cantante de Romantic Homicide, D4vd, quien se sospecha tuvo una relación amorosa con la adolescente desaparecida.

El supuesto se originó luego de que la madre de Celeste Rivas Hernández, quien fue vista por última vez el 5 de abril de 2024, dijera a la policía que su hija tenía un novio llamado “David”.

La declaración provocó que los fans del cantante revivieran el tema Romantic Homicide.

Más “coincidencias” comienzan a salir a la luz:

Celeste Rivas Hernández tenía un novio llamado “David”, el nombre real de D4vd es David Anthony Burke.

Al igual que el cantante, la víctima tenía tatuado ‘Shhhh’ en un dedo de la mano.

en un dedo de la mano. “En el fondo de mi mente moriste y ni siquiera lloré. No, ni una sola lágrima”, cita Romantic Homicide, palabras que reflejarían el comportamiento actual de D4vd.

No obstante, Romantic Homicide se lanzó el 20 de julio de 2022, cuando Celeste Rivas Hernández tenía aproximadamente entre 11 y 12 años.

La letra es una metáfora sobre “la muerte” de ese amor dentro de la mente de su pareja.

Los Ángeles investiga la muerte de Celeste Rivas Hernández, encontrada en el Tesla de D4vd

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha iniciado una investigación para esclarecer el caso.

De acuerdo con un informe proveniente de E! News, el cantante, de 20 años, está cooperando plenamente con las autoridades.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, a través de NBC News, señaló: “No tenemos ninguna información sospechosa en este momento”.

Esto luego de que el portavoz de D4vd, informará que éste tiene más de un mes sin estar en Los Ángeles debido a que se encuentra en medio de una gira.