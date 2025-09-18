Una noticia estremeció al mundo musical en Estados Unidos, luego de que se informó que el cuerpo de una adolescente fue encontrado en el Tesla de D4VD, el cantante viral de TikTok.

A pesar de que el carro había sido abandonado, cuando autoridades encontraron el cuerpo de la adolescente Celeste Rivas Hernandez en bolsas, encontraron que el registro del Tesla estaba a nombre de D4VD.

Pero ¿quién es D4VD? Te contamos los siguientes datos del cantante viral de TikTok:

¿Quién es D4VD?

David Anthony Burke es el nombre del cantante D4VD cuya fama creció luego de que dos de sus sencillos se hicieron virales en TikTok.

D4VD es originario del barrio de Queens en Nueva York, Estados Unidos, aunque más tarde se mudó a Houston, Texas en el mismo país. Su camino como compositor se dio luego de que el copyright de YouTube le impedía seguir su sueño como músico.

Fue en 2022 que D4VD saltó a la fama por sus dos sencillos Here with Me y Romantic Homicide que crecieron gracias a la viralidad en TikTok.

D4VD, cantante. (@d4vddd)

El cantante D4VD actualmente está firmado con Darkroom e Interscope Records, además de que en 2025 empezó su primera gira musical por Estados Unidos y Europa.

¿Qué edad tiene D4VD?

D4VD tiene 20 años de edad, pues nació un 28 de marzo de 2005.

¿Quién es la esposa de D4VD?

D4VD no tiene esposa, pero se dice que su novia era Celeste Rivas Hernandez.

¿Qué signo zodiacal es D4VD?

D4VD pertenece al signo zodiacal de Aries, pues nació un 28 de marzo.

D4VD, cantante. (@d4vddd)

¿Cuántos hijos tiene D4VD?

D4VD no tiene hijos.

¿Qué estudió D4VD?

Se desconoce hasta que grado de estudios tiene D4VD, pero se sabe que luego del séptimo grado tuvo educación en casa.

¿En qué ha trabajado D4VD?

D4VD es actualmente cantante y está en medio de su primera gira llamada Withered.

Esta es la discografía en la que D4VD ha trabajado:

Petals to Thorns

The lost petals

Whithered

Encuentran a adolescente en el Tesla de D4VD, el cantante viral de TikTok

El cantante viral de TikTok, D4VD, está envuelto en polémica luego de que se encontró el cuerpo de una adolescente en su Tesla; se cree que era su novia.

Luego de que personas reportaron un auto abandonado en Los Ángeles, California en Estados Unidos, que desprendía un olor desagradable, autoridades acudieron al lugar encontrando un cuerpo en bolsas.

Según el informe, la mujer fue asesinada el 8 de septiembre, para luego determinar que se trataba de la adolescente Celeste Rivas Hernandez reportada desaparecida en abril de 2024.

¿Quién fue Celeste Rivas Hernández? La adolescente encontrada muerta en Tesla de D4VD (Especial )

El reporte de desaparición de Celeste Rivas Hernandez sucedió cuando tenía 13 años de edad, pero aún se desconocía su paradero hasta el 16 de septiembre que la autopsia arrojó la identidad del cuerpo en el carro de D4VD.

Autoridades señalaron que el Tesla Model Y llevaba días varado, más no tenía reporte de robo, aunque sí el registro a nombre del cantante D4VD.

A pesar de los señalamientos por las autoridades, no existe una denuncia oficial en contra del cantante viral de TikTok, D4VD.

D4VD, cantante. (@d4vddd)

Incluso, D4VD sigue de gira aunque su representante aseguró que el cantante está en disposición de ayudar a la autoridades sobre los acontecimientos.

Por otra parte, fuentes cercanas a D4VD señalaron que el cantante tiene más de un mes sin estar en Los Ángeles, debido a su gira musical.

Lo que parece curioso para la investigación es que D4VD y Celeste Rivas Hernandez tienen una conexión, pues la autopsia al cuerpo de la menor mostró el tatuaje ‘Shhhh’ en uno de sus dedos de la mano, igual al que el cantante tiene.

Por otra parte, la madre de la víctima señaló que su hija tenía un novio llamado David, cuyo nombre corresponde al del cantante D4VD.