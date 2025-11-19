En septiembre de 2025, se encontró el cuerpo de Celeste Rivas en el Tesla del rapero D4vd de 20 años de edad, lo que habría llevado a autoridades a investigarlo por la muerte de la niña.

En abril 2024 fue cuando los padres de Celeste Rivas de 13 años de edad, reportaron su desaparición siendo en septiembre de 2025 que su cuerpo fue hallado en el auto a nombre de D4vd.

El rapero D4vd estaría siendo investigado por la muerte de Celeste Rivas

A dos meses de que autoridades encontraran el cuerpo de Celeste Rivas, reportada como desaparecida en abril 2024, verían a D4vd como el principal sospechoso.

Según informes presentados por TMZ, aunque no hay un informe policiaco en forma, autoridades de Los Ángeles, California en Estados Unidos, estarían viendo a D4vd como sospechoso.

A pesar de que el rapero habría dicho que el Tesla donde se encontró el cuerpo de Celeste Rivas ya no era de su propiedad, sí estaba a su nombre.

A esto se le suma que se dice que Celeste Rivas sostenía una relación amorosa con D4vd, por lo que su muerte está siendo investigada como homicidio.

D4VD, cantante. (@d4vddd)

Asimismo, autoridades en Los Ángeles estarían investigando el trabajo conjunto de D4vd con otra persona debido a las condiciones en que el cuerpo fue desmembrado.

Sin embargo, en manos de autoridades está el rastreo de un viaje nocturno en primavera que D4vd hizo a una “zona remota” en Santa Barbara donde estuvo por algunas horas.

Cabe destacar que aún con dos meses del hallazgo del cuerpo de Celeste Rivas, el equipo forense no ha determinado la causa con exámenes toxicológicos.