Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, aseguró que el país enfrenta una amenaza de golpe de Estado, orquestada por el excandidato Iván Cepeda y el propio Gustavo Petro.

De la Espriella hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Colombia a no atender ningún ataque de Gustavo Petro y reiteró que defenderá el orden constitucional para tomar el cargo el próximo 7 de agosto.

Abelardo de la Espriella acusa a Petro de amenaza de golpe de Estado en Colombia

Gustavo Petro ha mencionado en reiteradas ocasiones que no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador de las elecciones presidenciales por presuntas irregularidades en el proceso.

Gustavo Petro denuncia irregularidades en elecciones Colombia (Yazmín Betancourt/ sdpnoticias)

De la Espriella acusa que Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, e Iván Cepeda, han iniciado un plan para mantenerse en el poder a través de un “golpe de Estado”, sin considerar los resultados electorales.

“Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro atribuyéndose competencias que son propias del órgano electoral, ha desconocido mi elección, mi credencial como presidente electo. Basado en peroratas y fantasías, ha dicho que no reconoce mi triunfo y por el contrario se lo otorga de manera olímpica a Cepeda”. Abelardo de la Espriella

Ante la amenaza de un golpe de Estado, De la Espriella pidió a las Fuerzas Armadas no obedecer ninguna orden de Petro en contra de la Constitución y solicitó a la comunidad internacional estar vigilante.

“Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. A la comunidad internacional les pido que estén vigilantes, atentos y respaldándonos hasta que haya cesado el intento de golpe de Estado”. Abelardo de la Espriella

Cabe mencionar que estas declaraciones se dan luego de que De la Espriella anunció la suspensión del proceso de transición con el gobierno de Petro, al acusar que no pueden continuar si este no reconoce los resultados de las elecciones.

Abelardo de la Espriella acusa amenaza de golpe de Estado en Colombia (Captura de pantalla)

Abelardo de la Espriella afirmó que no retomará las reuniones de transición hasta que, a su juicio, el presidente Gustavo Petro respete plenamente la voluntad expresada en las urnas.

Por su parte, Petro confirmó que entregará el poder el próximo 7 de agosto, por lo que, en principio, el relevo presidencial sigue previsto para esa fecha, pese al conflicto político entre ambos equipos.