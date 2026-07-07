El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del proceso de transición de poder con el gobierno saliente de Gustavo Petro, luego de que el mandatario cuestionara públicamente los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio.

De acuerdo con De la Espriella, la decisión responde a los recientes señalamientos de Petro, quien continúa sin reconocer su victoria electoral.

El presidente electo adelantó que más tarde emitirá un mensaje a la nación para explicar las razones de esta determinación.

Abelardo de la Espriella suspende el proceso de transición con Gustavo Petro

A través de su cuenta oficial en X, Abelardo de la Espriella informó que instruyó al vicepresidente electo para cancelar de inmediato el proceso de empalme con la administración saliente, a la que acusó de poner en riesgo las instituciones del país.

"Acabo de dar instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia" Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

El presidente electo afirmó que su prioridad es proteger los intereses del país y garantizar una transición institucional.

Asimismo, adelantó que ofrecerá un mensaje en el que explicará con mayor detalle su postura y las acciones que tomará en los próximos días, aunque no señaló en que momento daría a conocer este mensaje que prepara para los colombianos.

Por su parte, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, confirmó que el proceso de transición y la ceremonia de empalme quedaron suspendidos.

Gustavo Petro mantiene dudas sobre la legitimidad de las elecciones en Colombia

Tras la segunda vuelta presidencial, Gustavo Petro aseguró que respetaría los resultados electorales.

Sin embargo, posteriormente comenzó a cuestionar la legitimidad de los comicios y ha insistido en denuncias de presuntas irregularidades.

Estas declaraciones contrastan con los informes de las misiones internacionales de observación electoral, que felicitaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral por la organización, transparencia y desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia.