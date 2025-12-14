Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue detenido el pasado 11 de diciembre por autoridades federales. Es señalado por corrupción y vínculos con Genaro García Luna y Víctor Álvarez Puga.

Pérez Rodríguez fue acusado también por las autoridades de México de un desvío millonario que estaba destinado al mantenimiento y obras de las prisiones federales.

¿Quién es Jesús Gabriel Pérez Rodríguez?

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez es señalado de formar parte de un red de corrupción de 60 personas, por lo que el pasado 11 de diciembre fue detenido por autoridades del Gobierno de México.

Además, también podría estar relacionado con otros casos de corrupción como el de Víctor Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont.

¿Qué edad tiene Jesús Gabriel Pérez Rodríguez?

Aunque la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue pública, no se sabe qué edad tiene.

¿Quién es la esposa de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez?

Por el momento, no se sabe si Jesús Gabriel Pérez Rodríguez tiene esposa , o no ya que estos datos de su vida privada son desconocidos.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Gabriel Pérez Rodríguez?

No hay información pública acerca de si Jesús Gabriel Pérez Rodríguez tiene hijos o no.

¿Qué estudió Jesús Gabriel Pérez Rodríguez?

No se sabe cuál es el máximo grado de estudios de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez.

¿En qué ha trabajado Jesús Gabriel Pérez Rodríguez?

De la vida profesional de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, se conoce sólo de su servicio al Gobierno federal.

En su cargo como Director General de Desarrollo Tecnológico en el extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez señalado de corrupción, desvío millonario y vínculos con García Luna y Víctor Álvarez Puga

El 11 de diciembre se hizo pública la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez señalado de corrupción, desvío millonario y vínculos con García Luna y Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont.

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, detenido por corrupción y vínculos con García Luna y Víctor Álvarez Puga (Especial)

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Gabriel Pérez Rodríguez es señalado como presunto cómplice de Genaro García Luna. Así como delitos de:

Delincuencia organizada

Lavado de dinero

Además de ser uno de los 60 exservidores públicos señalados por el presunto saqueo de recursos destinados a las cárceles federales del país, detectándose 10 contratos ilícitos que suman la cantidad de 5 mil 112 millones de pesos.

Así como de formar parte de una red de corrupción institucional y empresas “factureras” que habrían lavado 2 mil 950 millones de pesos de dos contratos del sistema penitenciario, a empresas de Álvarez Puga.