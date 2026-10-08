Te decimos quién es Anne Carson, quien recientemente fue la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026.

¿Quién es Anne Carson?

Anne Carson es una poeta, ensayista, traductora, clasicista y profesora canadiense, reconocida por combinar la literatura clásica grecolatina con formas contemporáneas de poesía, ensayo, ficción y teatro. Nació en Toronto y su obra suele romper las fronteras entre géneros literarios.

Este 8 de octubre de 2026, Anne Carson recibió el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que la Academia Sueca describió como “audaz e inventiva”, destacando su manera de dialogar con la tradición clásica para crear nuevas formas de literatura contemporánea.

También ha realizado traducciones y reinterpretaciones de autores de la antigua Grecia como Safo, Eurípides y Sófocles. Entre sus obras más celebradas están:

Eros the Bittersweet (1986)

Autobiography of Red (1998)

The Beauty of the Husband (2001)

Nox (2010)

Float (2016)

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 ( Kirill KUDRYAVTSEV / AFP / AFP)

¿Qué edad tiene Anne Carson?

Anne Carson tiene 76 años. Nació el 21 de junio de 1950 en Toronto, Ontario, Canadá.

¿Anne Carson tiene pareja?

Sí, Anne Carson está casada con Robert Currie, un artista visual con quien además ha colaborado en distintos proyectos artísticos y literarios. Ambos se conocieron cuando Carson daba clases en la Universidad de Michigan.

La pareja obtuvo la ciudadanía islandesa en 2022 y Carson actualmente pasa parte de su tiempo en Islandia.

Antes de su relación con Currie, Carson estuvo casada durante ocho años con otro hombre, pero su primer matrimonio terminó en divorcio y posteriormente influyó en parte de su obra, especialmente en The Beauty of the Husband.

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 (Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP / AFP)

¿Qué signo es Anne Carson?

Anne Carson es Géminis, ya que nació el 21 de junio, y de acuerdo con su fecha de nacimiento.¿Anne Carson tiene hijos?

¿Anne Carson tiene hijos?

No hay registros o información sobre si tiene hijos. Se sabe de su hermano Michael (fallecido) y de sus padres (Robert y Margaret Carson), pero no se menciona descendencia en biografías ni perfiles.

¿Qué estudió Anne Carsono?

Anne Carson estudió Literatura Clásica y Filología Clásica en la Universidad de Toronto, y durante su adolescencia comenzó a estudiar griego antiguo gracias a una profesora de latín de su escuela, experiencia que marcaría profundamente su trayectoria.

Aunque abandonó temporalmente la universidad en dos ocasiones, Anne Carson finalmente obtuvo:

Licenciatura (BA) en 1974

Maestría (MA) en 1975

Doctorado (PhD) en 1981

Su tesis doctoral estuvo relacionada con Safo, la célebre poeta de la antigua Grecia, con su tesis titulada Odi et Amo Ergo Sum. También pasó un año en la Universidad de St Andrews, en Escocia, donde estudió métrica y crítica textual griegas.

Anne Carson gana el Premio Nobel de Literatura 2026 (Pontus Lundahl/TT News Agency via AP / Pontus Lundahl/TT News Agency vi)

¿En qué trabajó Anne Carson?

Antes de convertirse en una de las poetas contemporáneas más reconocidas, Anne Carson desarrolló una carrera principalmente académica. Ha trabajado como profesora de literatura clásica, escritora, traductora y ensayista.

A lo largo de su trayectoria, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 impartió clases en instituciones como:

McGill University, en donde dirigió estudios de posgrado en clásicas

Princeton University (1980-1987

University of Michigan

Emory University

University of California Berkeley

New York University

Además, Anne Carson también se ha desempeñado en otros proyectos académicos y artísticos.

Su trabajo combina la investigación de los clásicos con la creación literaria. Ha traducido y reinterpretado textos de autores como Safo, Eurípides y Sófocles, mientras que sus propios libros mezclan poesía, ensayo, ficción, crítica, teatro y performance.

Actualmente, además de su actividad como escritora, Anne Carson es conocida internacionalmente por su producción literaria y académica, que culminó con el Premio Nobel de Literatura 2026.