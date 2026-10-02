El Premio Nobel de Literatura 2026 ha generado gran expectación debido a la total confidencialidad y la ausencia de nominados oficiales por parte de la Academia Sueca.

Sin embargo, autoras como la china Can Xue, la canadiense Anne Carson y la mexicana Cristina Rivera Garza figuran entre los perfiles favoritos para recibir el galardón.

Estos nombres se han convertido en tendencia en sitios de apuestas y foros especializados; sin embargo, será hasta el próximo 8 de octubre que se conozca al ganador o ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026.

¿Qué nombres suenan para ganar el Premio Nobel de Literatura 2026? Crecen las apuestas por una mujer

Las casas de apuestas y los círculos literarios sitúan a varios autores consagrados y voces de vanguardia entre los principales candidatos para el Premio Nobel de Literatura 2026.

Cabe destacar que la Academia Sueca no publica listas oficiales y mantiene sus deliberaciones en estricto secreto durante 50 años, por lo que todos estos nombres responden exclusivamente a las proyecciones y cuotas del mercado de apuestas.

Existe una tendencia no escrita desde 2018 de alternancia de género año tras año, por lo que, tras el galardón otorgado al húngaro László Krasznahorkai en 2025, se especula con fuerza que el premio de este año recaiga en una escritora.

László Krasznahorkai, ganador del Premio Nobel 2025 de Literatura (Matt Dunham / AP Photo / AP)

Estos son los principales favoritos para el Premio Nobel de Literatura 2026 en las casas de apuestas:

Can Xue (China): Es la gran favorita en la mayoría de las plataformas. Encabeza las quinielas en la casa británica Ladbrokes con una cuota de 10/1, así como en OLBG (10/1) y Oddspedia (cuota 11.00), destacando también en mercados de predicción como Kalshi. Su narrativa experimental y abstracta se centra en atmósferas surrealistas y oníricas.

Haruki Murakami (Japón): El tradicional «eterno candidato» vuelve a figurar en la parte alta de casi todas las quinielas. Aparece en los primeros lugares en Ladbrokes (14/1) y cotiza con cuotas similares en Oddspedia (15.00) y OLBG (14/1).

Cristina Rivera Garza (México): Ocupa puestos destacados en Ladbrokes y OLBG con una cuota de 16/1, e incluso figura en el tercer lugar general en diversas casas. Su proyección internacional creció tras ganar el Premio Pulitzer 2024 por El invencible verano de Liliana, gracias a su literatura que fusiona ficción, archivo y memoria.

Anne Carson (Canadá): Es una de las candidatas más fuertes en los mercados de predicción estadounidenses como Kalshi (donde registra entre un 14% y 16% de probabilidad) y Coinbase (14%), destacada por su propuesta que cruza poesía, ensayo y mundo clásico.

Thomas Pynchon (EU): Lidera el mercado de predicción Kalshi con hasta un 37% de probabilidad en algunos registros, además de situarse con cuotas de 16/1 y 17.00 en otros portales.

Amitav Ghosh (India): Lidera las estimaciones en plataformas como Coinbase y Kalshi con un 17% de probabilidad.

Enrique Vila-Matas (España) y Gerald Murnane (Australia): Ambos figuran empatados con cuotas de 16/1 en Ladbrokes y OLBG. Vila-Matas destaca por su obra metaliteraria enfocada en la propia creación narrativa.

En las listas complementarias de portales como Ladbrokes, OLBG, Coinbase o Kalshi también figuran autores de amplia trayectoria como:

Mircea Cărtărescu (Rumania) César Aira (Argentina) Margaret Atwood (Canadá) Lídia Jorge (Portugal) Michel Houellebecq (Francia) Lyudmila Ulitskaya (Rusia) y Ersi Sotiropoulos (Grecia)

¿Cómo se elige al ganador del Premio Nobel de Literatura 2026?

El proceso de elección del ganador del Premio Nobel de Literatura se caracteriza por su rigor académico y un hermetismo absoluto.

El premio es otorgado por la Academia Sueca, con sede en Estocolmo, cumpliendo con el testamento de Alfred Nobel de premiar “la obra más destacada en una dirección ideal”.

Al tratarse de una distinción de carácter estrictamente académico, el jurado no evalúa la popularidad comercial ni el éxito masivo de un libro en particular.

Se valora la construcción de una gran obra con voz propia, una trayectoria sólida y el desarrollo de propuestas narrativas o poéticas de vanguardia.

La Academia nunca publica listas oficiales de candidatos ni confirma a quiénes está evaluando. Por estatuto, todas las nominaciones, discusiones y actas del comité permanecen archivadas bajo secreto confidencial durante 50 años.

Por ello, cualquier nombre revelado antes del fallo oficial proviene exclusivamente de especulaciones de críticos o casas de apuestas.

Los criterios del jurado han ido cambiando con las décadas (priorizando desde el existencialismo hasta el valor estético de corpus literarios complejos).