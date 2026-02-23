Groenlandia rechazó el buque hospitalario enviado por Estados Unidos. Al respecto, la primera ministra de Dinamarca envió un mensaje a Donald Trump.

El pasado 21 de febrero, Donald Trump anunció que enviaría un buque hospitalario para atender a habitantes que lo necesitaran.

Groenlandia rechaza apoyo de Estados Unidos y su buque hospitalario

Donald Trump anunció en su red social Truth Social, que enviaría un buque hospitalario a Groenlandia en colaboración con Jeff Landry, gobernador de Luisiana.

“En colaboración con el fantástico gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica” Donald Trump

El mandatario estadounidense aseguró que ciudadanos de Groenlandia no recibían la atención necesaria, lo cual fue rechazado tajantemente por fuentes locales.

Donald Trump enviará buque hospitalario a Groenlandia (Truth social)

Un día después del mensaje de Donald Trump, el gobierno de Groenlandia, así como de la primer ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondieron a Donald Trump.

Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, expresó en redes sociales su rechazo al apoyo sanitario de Estados Unidos: “Va a ser un: ‘No gracias’ de nuestra parte”.

El primer ministro de Groenlandia destacó que su sistema de salud atiende a todos los ciudadanos de forma gratuita y sin importar su nivel socioeconómico.

Y le recomendó a Donald Trump enfocarse en la atención médica en Estados Unidos, donde es costosa.

“Tenemos un sistema de salud público donde los ciudadanos son tratados de forma gratuita (…) no como en Estados Unidos, donde cuesta dinero ir al médico” Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia

“Nos arrebatarían nuestros derechos”: Groenlandia (Especial)

Primera ministra de Dinamarca responde a Donald Trump por ayuda hospitalaria a Groenlandia

Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, compartió una publicación en Facebook para responder a Donald Trump, donde presumió el sistema de salud pública de su país.

Asimismo, aclaró que Groenlandia tiene un sistema de salud similar al de ellos, por lo que se cubren todas las necesidades de sus ciudadanos.

“Estoy feliz de vivir en un país donde hay acceso libre e igualitario a la salud para todos. Donde no son los seguros y la riqueza los que determinan si recibes un tratamiento adecuado. Tienen el mismo enfoque en Groenlandia” Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca

Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen tienen una postura clara, rechazarán cualquier tipo de ayuda hospitalaria de Estados Unidos, ya que no la necesitan.

Las rencillas entre Dinamarca y Estados Unidos iniciaron cuando Donald Trump planteó su intención de “adquirir” Groenlandia, debido a que sería una pieza clave para su país por su ubicación y recursos naturales.