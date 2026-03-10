El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en sus deseos de anexar a Canadá, a través de un mensaje dirigido al primer ministro de ese país, Mark Carney.

“Pediré a otros gobernadores que se unan a esta lucha, incluidos los de Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, el FUTURO GOBERNADOR de Canadá, Mark Carney” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A través de su perfil de Truth Social, Donald Trump se refirió a Mark Carney como el “futuro gobernador de Canadá”, en una nueva alusión a su deseo de que ese país sea el estado número 51 de Estados Unidos.

Donald Trump lanzó este comentario en una publicación sobre los esfuerzos para combatir la carpa asiática, una especie invasora que amenaza el lago Míchigan, que divide al territorio de Estados Unidos y Canadá.

Trump insiste en anexar Canadá en mensaje a Mark Carney (Captura de pantalla)

Donald Trump llamó “gobernador de Canadá” al primer ministro Mark Carney

En su publicación, Donald Trump informó sobre sus trabajos junto a la gobernadora Gretchen Whitmer para intentar salvar los Grandes Lagos de la carpa asiática, especie invasora que afecta la fauna nativa en el lago Michigan.

En ese contexto, el mandatario informó que pedirá a otros gobernadores de Estados Unidos que se unan a los esfuerzos, incluidos los mandatarios de al menos 8 estados, entre los que incluyó a Canadá.

“Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pensilvania, Ohio, Indiana, Nueva York y, por supuesto, el futuro gobernador de Canadá, Mark Carney, de quien sé estará encantado de contribuir a esta noble causa” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Desde que inició su segundo periodo presidencial, Donald Trump ha señalado en varias ocasiones que Canadá debería unirse a Estados Unidos, sin embargo, tanto el gobierno como la sociedad canadiense se han opuesto.

Canadá no es el único objetivo del presidente, pues Donald Trump también ha expresado abiertamente su interés en ocupar Groenlandia para fines de defensa.