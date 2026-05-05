La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió el fin de semana a la mexicana que fue interceptada por autoridades de Israel mientras viajaba con la Flotilla Sumud.

Según indicó la SRE, la mexicana identificada como Abril Rojas Ruiz fue recibida por la directora general de Protección Consular en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

SRE recibe a mexicana interceptada en aguas internacionales junto a Flotilla Sumud (Especial)

SRE recibió a mexicana interceptada por Israel

Abril Rojas Ruiz fue detenida por autoridades israelíes mientras viajaba en una de las embarcaciones interceptadas en alta mar, en violación del principio jurídico de la libertad de navegación, indicó la SRE.

En seguimiento al caso, el Embajador de México en Grecia, Alejandro García Moreno, brindó apoyo a la connacional y, en coordinación con el Cónsul de México en Estambul, Alberto Fierro Garza, la mexicana fue repatriada.

“Agradecemos las gestiones de las autoridades griegas y turcas en apoyo a la repatriación de nuestra connacional”. SRE

SRE recibe a mexicana interceptada en aguas internacionales junto a Flotilla Sumud (Especial)

La SRE señaló que, tras su regreso a México, se le brindará el apoyo y acompañamiento necesarios ante los hechos ocurridos, en pleno respeto y salvaguarda de sus derechos fundamentales.

En tanto, indico que las representaciones de México en la región continúan en contacto con otros siete mexicanos que no fueron interceptados en su viaje con ayuda humanitaria rumbo a Palestina.

SRE llama a Israel a respetar el libre tránsito

La SRE señaló que, por medio de canales diplomáticos, se ha comunicado a Israel la necesidad de respetar los derechos de las personas tripulantes, garantizar su bienestar y su derecho al libre tránsito.