El jueves 16 de octubre, John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, fue imputado a petición del Departamento de Justicia.

De acuerdo medios internacionales, John Bolton enfrenta un total de 18 cargos, entre los que se encuentran:

8 cargos de transmisión ilegal de información de defensa nacional

10 cargos de retención ilegal de información en defensa nacional

Investigación contra John Bolton reveló filtrado de información por un correo personal

De acuerdo con información de CNN, el Departamento de Justicia busca que un gran jurado impute de manera formal a John Bolton.

Esto después de en agosto pasado, el FBI registrara su casa en Maryland y su oficina en Washington con el fin de buscar documentos clasificados que pudo haber confiscado.

FBI allana casa de John Bolton (SDPnoticias.com / Eduardo Díaz)

El resultado de la investigación de la cual se basaron los 18 cargos, indican prácticas que podrían representar la violación de las normas sobre manejo de información clasificada.

Esto gracias a que fueron encontrados notas redactadas por el propio John Bolton, en los que hacía reportes diarios de sus actividades como asesor de Seguridad Nacional.

Mismas que escribía desde una cuenta de correo personal.

Estas prácticas habrían tenido lugar durante su cargo entre 2017 y 2019, durante los primeros años de la primera administración de Donald Trump.

Cabe destacar que John Bolton fue uno de los críticos más destacados del presidente Trump.

Además de que es la tercera figura opositora al mandatario que es imputado.

John Bolton dimitió de su cargo en 2019 tras varios desencuentros con el mandatario estadounidense.