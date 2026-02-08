El líder opositor Juan Pablo Guanipa fue excarcelado el domingo 8 de febrero de 2026 en Venezuela tras pasar año y medio en prisión.

Esto como parte del proceso de liberación de presos políticos en Venezuela bajo el mandato de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Juan Pablo Guanipa, cercano a Corina Machado, fue excarcelado en Venezuela

A través de un video en redes sociales, el líder opositor Juan Pablo Guanipa celebró que finalmente se encuentra en libertad luego de que pasara año y medio en prisión bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Juan Pablo Guanipa acusó que pasó “casi 9 meses encarcelado”, más otros 10 meses que pasó escondido debido a la persecución política que sufriera a manos de las fuerzas chavistas.

De acuerdo con la información, el líder venezolano es cercano a María Corina Machado, por lo que se mostró contento por obtener su libertad y aseguró que había mucho de qué hablar sobre el futuro de Venezuela.

Por su parte, su hijo Ramón Guanipa, celebró que por fin volverá a reunirse con su padre tras pasar más de un año sin poder verlo.

El líder venezolano fue encarcelado en mayo de 2025 por los chavistas luego de ser acusado de un supuesto boicot a las elecciones regionales y legislativas que fueron realizadas ese mismo mes.

De esta manera Venezuela cumple con el proceso de Amnistía anunciado por la presidenta Rodríguez, el cual dijo tiene el objetivo de liberar presos políticos que fueron encarcelados de manera injusta.