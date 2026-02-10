Pese a darse a conocer su encarcelación, familiares como el hijo de Juan Guanipa han denunciado que el opositor de Venezuela está desaparecido ya que desconocen su paradero.

Horas después de su excarcelación, Juan Guanipa habría sido detenido como aseveró el Ministerio Público, ya que habría violado sus medidas cautelares, lo cual sus allegados descartan.

Hijo de Juan Pablo Guanipa denuncia su desaparición: desconoce su paradero tras encarcelamiento

Aunque el ministerio de Venezuela ha confirmado la detención, tanto el hijo de Juan Guanipa como otros familiares y allegados han denunciado desconocer su paradero, por lo que denuncian su desaparición.

Ramón Guanipa repitió en entrevista para Noticias Caracol que no tiene información oficial sobre el paradero de Juan Pablo Guanipa, ni ninguna notificación oficial de parte de la Fiscalía de Venezuela.

A dichas declaraciones se sumó el hermano de Juan Guanipa, el diputado Tomás Guanipa, quien afirmó que han buscado en centros como Maripérez, pero le informaron que no está ahí .

Tanto el hermano como el hijo de Juan Guanipa, así como otros partidos exigieron al gobierno de Venezuela una prueba de vida del opositor a más de 20 horas de su detención.

Detención de Juan Pablo Guanipa a horas de haber sido excarcelado en Venezuela habría sido por entrevistas

La Fiscalía de Venezuela aseveró en su comunicado que Juan Pablo Guanipa violó sus medidas cautelares, sin embargo, Ramón Guanipa lo descartó y presentó su boleta de excarcelación con las mismas.

Por lo mismo, Ramón Guanipa aseveró que fue una entrevista la que provocó el nuevo encarcelamiento, ya que las declaraciones del exdiputado habrían sido interpretadas como una ofensa hacia el régimen.

Esto fue retomado por el periodista Luis Carlos Díaz, quien explicó en MVS Noticias las dos medidas cautelares de Juan Pablo Guanipa, que era presentarse ante tribunales y no salir de Venezuela.

Y si bien afirmó que a varios excarcelados de Venezuela le han impuesto medidas cautelares que prohíben hablar con los medios como hizo Juan Pablo Guanipa, este no fue el caso .

Asimismo, el abogado de Juan Guanipa explicó Joel Garcia, remarcó que hay falta de claridad y transparencia en la nueva detención, por lo que se sumó al llamado de que se aclare lo que pasó.