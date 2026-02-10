El opositor venezolano, Juan Pablo Guanipa, ya se encuentra en su casa, tal como confirmó su hijo mediante mensaje en redes sociales, en el cual agradeció a Donald Trump por la libertad de su padre.

El 8 de febrero, Juan Pablo Guanipa fue detenido nuevamente tras su excarcelación, tal como dio a conocer su hijo, Ramón Guanipa, quien denunció desconocer su paradero y una aprehensión ilegal.

Juan Pablo Guanipa ya está en su casa, confirma su hijo; seguirá en arraigo domiciliario

Mediante la cuenta de Juan Pablo Guanipa, su hijo confirmó que el opositor ya se encuentra en su casa de Maracaibo, por lo cual, está aliviado de saber que su familia estará junta pronto.

Sin embargo, también confirmó que Juan Pablo Guanipa continuará “injustamente preso” ya que se mantendrán sus medidas cautelares, por lo que deberá cumplir arraigo domiciliario.

Juan Pablo Guanipa ya fue excarcelado; se encuentra en su casa pero no está libre (Captura de pantalla)

Ya que como explicó en un video, Ramón Guanipa señaló que su padre dejó la cárcel con más medidas que las emitidas en su primera liberación el pasado domingo 8 de febrero.

Juan Pablo Guanipa está con grilletes y dos funcionarios en su casa para evitar que salga, además de que tampoco puede dar declaraciones o aparecer en redes sociales .

Por lo mismo, Ramón Guanipa exige la libertad plena de su padre y de todos los presos políticos de Venezuela, ya que otros han recibido medidas cautelares similares, sin libertad de expresión.

Hijo de Juan Pablo Guanipa agradece a Donald Trump y pide que “aprieten las tuercas” del régimen

En su mensaje aprovechó para agradecer en nombre de su familia y de Venezuela a Donald Trump, así como al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su labor en la causa.

Aunque Ramón Guanipa también pidió a Donald Trump y Marco Rubio que “aprieten las tuercas” del régimen, ya que tienen el poder para hacer que cumplan con lo que prometieron.

Donald Trump no se pronunció sobre la detención de Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado, quien sí condenó la privación de su libertad horas después de ser excarcelado.