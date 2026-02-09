Tras darse a conocer la detención de Juan Pablo Guanipa, exdiputado y líder opositor del régimen de Venezuela, te damos el perfil de quién es con detalles como:

¿Quién es Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

¿Qué edad tiene Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

¿Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuelal tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

¿Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela tiene hijos?

¿Qué estudió Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela, es detenido horas después de su excarcelación

¿Quién es Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

Juan Pablo Isidoro Guanipa Villalobos es un abogado y político venezolano, líder de la oposición al chavismo y dirigente del partido opositor Primero Justicia.

Ha sido figura central en la lucha contra el régimen chavista y uno de los opositores más perseguidos políticamente en los últimos años en Venezuela.

¿Qué edad tiene Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

Juan Pablo Guanipa nació el 20 de diciembre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años.

¿Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela tiene esposa?

Juan Pablo Guanipa estuvo casado con Begoña Linares desde el 2004; sin embargo, el 29 de marzo del 2024 enviudó.

¿Qué signo zodiacal es Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

Juan Pablo Guanipa nació el 20 de diciembre, por lo que su signo zodiacal es Sagitario, un signo relacionado con el elemento fuego.

Se sabe que los Sagitario son personas conocidas por su espíritu aventurero, optimismo y amor por la libertad.

También son curiosos, sinceros y sociables, y con una necesidad constante de movimiento y nuevas experiencias.

Suelen ser personas honestas, generosas y entusiastas; pueden llegar a ser impacientes y directos en sus palabras.

¿Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela tiene hijos?

Se sabe que Juan Pablo Guanipa es padre de 5 hijos:

Ramón Enrique Juan Bautista Juan Simón Mateo David Amanda Sofía

¿Qué estudió Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

Juan Pablo Guanipa es abogado pues estudió Educación Básica y Diversificada en Maracaibo y obtuvo el título de Licenciado en Derecho o abogado en la Universidad del Zulia.

También realizó cursos de formación en liderazgo, administración pública y políticas públicas en Venezuela y en el extranjero.

¿En qué ha trabajado Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela?

Guanipa ha tenido una carrera política y profesional centrada en el activismo, la representación legislativa y la oposición al gobierno chavista.

Fue diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela del 2016 al 2021, donde también sirvió como Primer Vicepresidente entre 2020 y 2021.

En 2017 fue electo gobernador del estado Zulia, aunque su investidura fue anulada por el gobierno central tras negarse a juramentarse ante una instancia que consideraba ilegítima.

Pero también ha tenido roles destacados como:

Dirigente del partido opositor Primero Justicia, donde ha sido una voz crítica de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Opositor político e impulsor de manifestaciones democráticas, lo que lo ha llevado a ser perseguido, detenido y encarcelado por autoridades venezolanas acusándolo de conspiración o terrorismo, cargos que él y sus aliados rechazan como motivados políticamente.

Juan Pablo Guanipa, exdiputado y opositor de Venezuela, es detenido horas después de su excarcelación

Juan Pablo Guanipa fue excarcelado el pasado 8 de febrero de 2026 junto a otros opositores, en medio de un proceso de liberación de presos políticos impulsado por las nuevas autoridades de Venezuela.

Sin embargo, a pocas horas después de salir de prisión, alrededor de la medianoche, Juan Pablo Guanipa fue nuevamente detenido.

Su hijo y aliados denunciaron que hombres fuertemente armados y sin identificación lo interceptaron en un barrio de Caracas, describiendo el hecho incluso como un “secuestro”.

Y a través de un comunicado por parte de la Fiscalía venezolana, se informó se pidió a un tribunal revocar la excarcelación aduciendo supuestas violaciones a las condiciones impuestas para su libertad y solicitó que se lo pusiera bajo arresto domiciliario para “garantizar el proceso penal”.

Ante esto, María Corina Machado, líder opositora con quien Guanipa ha trabajado estrechamente, exigió su inmediata liberación, denunciando el arresto como represivo.