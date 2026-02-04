El magnate Elon Musk calificó como un “ataque político” el allanamiento de las oficinas de X en Francia, llevado a cabo como parte de una investigación contra el algoritmo de la plataforma y su inteligencia artificial Grok.

Esto es un ataque político Elon Musk en X

Como parte de sus críticas, Elon Musk compartió el comunicado de Asuntos Gubernamentales Globales de X , en el cual se acusa a la Fiscalía de París de haber cometido un acto abusivo con el allanamiento de sus oficinas.

Musk deberá declarar en París por acusaciones contra Grok

En otra publicación en X, Elon Musk aseguró que Francia deberían centrarse en asuntos más importantes de índole sexual, refiriendo una nota del Daily Mail sobre 10 sujetos acusados de abusar de un menor de cinco años.

Musk califica de “ataque político” el caso de Francia contra Grok (Captura de pantalla)

Además del allanamiento, la justicia francesa citó a declarar a Elon Musk y la ex-CEO Linda Yaccarino el próximo 20 de abril de 2026, en el marco de las investigaciones contra la red social.

“Se han enviado citaciones para audiencias voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”

Las investigaciones ahora abarcan otros delitos como complicidad de X en la difusión de pornografía infantil, así como al rol de Grok en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes sexuales falsas.

Esta investigación contra X empezó inicialmente por quejas sobre el algoritmo de recomendación, pero a mediados y finales del 2025 se involucró a Grok en varios delitos graves como:

Difusión de imágenes de abuso sexual infantil

Generación de deepfakes sexuales no consentidos

Contenido que niega el Holocausto generado o amplificado por Grok

Posible manipulación algorítmica que fomenta el odio