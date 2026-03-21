Elon Musk se encuentra en problemas legales debido a la compra de Twitter en 2022, pues se le acusa de engañar a los accionistas durante el proceso de adquisición.

Debido a esto, Elon Musk podría pagar una multa de 2,600 millones de dólares a los accionistas de Twitter, tras la dictaminación de un jurado de Estados Unidos.

Elon Musk (Especial)

Elon Musk pagaría 2,600 millones por engañar a accionistas de Twitter

De acuerdo con un jurado de San Francisco, Elon Musk podría enfrentar una multa de 2,600 millones de dólares por engañar a los accionistas de Twitter.

Según el jurado, Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter durante el proceso de compra para que estos vendieran sus activos y así tuviera una ventaja en la adquisición.

Esto habría sido una violación a las leyes federales de valores en Estados Unidos, de ahí que se haya dado un veredicto a favor de los demandantes.

El cual procede de una demanda impuesta por los mismos accionistas en 2022, apenas unas semanas después de la polémica compra.

Según los abogados de los demandantes, los daños totales podrían ascender a los 2,600 millones de dólares, que serían pagados por Elon Musk en caso de que no tenga defensa .

Logo de Twitter (Internet)

¿Cómo engañó Elon Musk a los accionistas de Twitter?

Según la demanda, Elon Musk bajó las acciones de Twitter de manera deliberada durante el proceso de compra para que los accionistas vendieran barato.

Esto se dio cuando, durante el proceso de adquisición, Elon Musk declaró que ya no compraría Twitter debido a que tenía muchas cuentas falsas.

Lo cual provocó que las acciones se cayeran y, al final, él pudiera adquirir la red social a un precio menor de lo que hubiera sido originalmente.

Los accionistas señalaron que las declaraciones sobre las cuentas falsas y no comprar Twitter estuvieron medidas para provocar ese efecto de desplome.

De ahí que ahora se busque una remuneración por el dinero perdido de las acciones a la baja, que obligaron a la venta de las mismas.