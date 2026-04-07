Erick Valencia Salazar, “El 85” del CJNG, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para declararse culpable por tráfico de cocaína.

“El 85” es señalado de fundar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto a El Mencho y otros delincuentes.

El 31 de julio se le dictará sentencia a Erik Valencia Salazar, quien podría pasar de 10 años a una cadena perpetua.

Erick Valencia Salazar del CJNG se declara culpable en Estados Unidos

Tras llegar a un acuerdo con autoridades estadounidenses, Erik Valencia Salazar se declaró culpable del cargo de tráfico de cocaína en la corte federal de Washington.

Erick Valencia Salazar se encuentra recluso en el Centro Federal de Detención de Philadelphia tras ser entregado por el gobierno de México en febrero de 2025.

La audiencia de Erick Valencia Salazar fue encabezada por el juez James Boasberg y la corte aceptó la declaratoria de culpabilidad del narcotraficante.

Erick Valencia Salazar, ‘El 85′, será extraditado a Estados Unidos (Especial)

“El 85” es señalado del trasiego de cocaína desde 2003 y Estados Unidos ofrecía 88 millones de pesos a quien diera información sobre su ubicación.

Erick Valencia Salazar fue detenido en dos ocasiones por autoridades mexicanas; la primera ocurrió en 2017, pero fue liberado por fallas en el proceso.

La segunda detención se registró en 2022 y cuatro años después fue entregado a Estados Unidos junto a un grupo de 28 narcotraficantes.

Erick Valencia Salazar podría pasar más de 10 años en prisión

En julio de 2026, un juez dictará sentencia contra Erick Valencia Salazar con una condena mínima de 10 años, mientras que la máxima sería cadena perpetua.

Erick Valencia Salazar tiene un largo historial delictivo, ya que inició como miembro del Cártel Milenio.

Posteriormente fundó el CJNG junto a El Mencho, donde se dedicaba al reclutamiento, tráfico de drogas e investigaba información de los grupos rivales.

Tras su salida del CJNG, Erick Valencia Salazar formó su propio cártel llamado La Nueva Plaza, que trató de quitarle territorio al CJNG.