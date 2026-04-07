El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Laurence Gray, el dueño de una armería vinculado al CJNG, fue acusado de manera formal y a nivel federal por el cargo de conspiración.
“Un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal modificada contra Laurence Gray (...) por intento de brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada”Departamento de Justicia
Por medio de un comunicado, el organismo refirió que el dueño de la tienda de armas es señalado por conspirar para apoyar materialmente al grupo criminal mexicano designado como organización terrorista.
Al informar sobre la acusación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó que en caso de ser declarado culpable por el delito, Laurence Gray podría recibir un pena de 60 años de prisión.
Laurence Gray, ciudadano estadounidense de 65 años y residente de Arizona, fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Phoenix por el cargo de conspiración debido a sus vínculos con el CJNG.
Lo anterior debido a que el hombre era propietario de Grips By Larry, una tienda de armas con licencia federal por medio de la que intentó comercializar armamento a la organización criminal mexicana.
“La acusación formal alega que Gray intentó a sabiendas proporcionar armas de fuego al CJNG en mayo de 2025, y que conspiró a sabiendas para proporcionar armas de fuego tanto al CJNG como al CDS”Departamento de Justicia
Debido a los hechos ocurridos en mayo de 2025, Laurence Gray fue acusado por intentar brindar “apoyo material a una organización terrorista extranjera y conspiración para brindar apoyo" al CJNG.
Como parte del proceso, destacó el Departamento de Justicia, el 6 de abril Laurence Gray compareció ante un tribunal federal, en el que también se le realizó la lectura de cargos.
Las autoridades advierten que el sujeto intentó junto a Barrett Weinberger, de 73 años, vender armamento no solo al CJNG, sino al Cártel de Sinaloa, ambos grupos designados como organizaciones terroristas.
Al informar sobre la acusación formal por conspiración en contra de Laurence Gray, el Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió que el sujeto podría enfrenta una pena acumulada de 60 años en prisión.
En el mismo comunicado, la autoridad destacó que por los delitos y cargos que se le imputan al expropietario de la armería vinculado al CJNG, es posible que se le dicten estas condenas:
- Pena de 20 años de prisión por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada
- Pena de 15 años de prisión por tráfico de armas de fuego
- Pena de 15 años de prisión por complicidad en la compra fraudulenta de armas de fuego
- Pena de 15 años de prisión por complicidad en una declaración falsa sustancial durante la compra de un arma de fuego
Además, la autoridad resaltó que en cada cargo también se contempla una multa máxima de 250 mil dólares, por lo que en conjunto podría sumar hasta 1 millón de dólares.