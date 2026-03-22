Autoridades de Estados Unidos acusan formalmente a un ciudadano búlgaro de ser responsable de traficar armas militares para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El ciudadano búlgaro, identificado como Peter Dimitrov Mirchev, compareció ante una corte federal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, tras ser detenido y extraditado por el gobierno de España.

Búlgaro lideró tráfico de armas militares al CJNG desde 2022, acusan autoridades de Estados Unidos; podría recibir cadena perpetua

La Corte federal del Distrito Este de Virginia presentó la acusación formal contra Peter Dimitrov Mirchev, señalándolo como responsable de trafico drogas y de suministrar armas de uso militar al CJNG.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el ciudadano búlgaro lideró desde 2022 una red internacional dedicada al tráfico ilegal de armas de alto calibre.

Mirchev, en conjunto con cómplices de nacionalidades keniana, tanzana y ugandesa, proporcionó armas al CJNG con el objetivo de que la organización pudiera defender sus actividades criminales, tales como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las investigaciones de la DEA señalan que, entre las armas que este ciudadano de Bulgaria proporcionó al CJNG se encuentran:

ametralladoras

lanzagranadas

granadas

rifles de francotirador

minas antipersona

armas antiaéreas avanzados, como el ZU-23 y drones de combate

CJNG (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

El valor del arsenal que recibió el CJNG se estima en aproximadamente 58 millones de dólares, dando muestra del gran poderío económico de la organización clasificada como narcoterrorista por Estados Unidos.

Para evadir a las autoridades internacionales, Mirchev y sus cómplices utilizaron Certificados de Usuario Final (EUC) falsos, emitidos con el sello del gobierno de Tanzania, para ocultar que el destino real de los fusiles AK-47 y el resto del equipo era el CJNG.

Debido a esto, Peter Dimitrov Mirchev enfrenta una posible condena mínima de 10 años de cárcel, la cual podría aumentar hasta recibir cadena perpetua.