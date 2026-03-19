Un reportaje de The New York Times reveló que el tráfico de armas creció de manera considerable durante el actual gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump.

De acuerdo con la publicación, criminales concretarían la venta de armas de alto poder a través de WhatsApp, desde donde se monitorean órdenes en tiempo real de artillería como:

Kalashnikovs

Rifles estilo AR-15

Municiones

armas (Cortesía)

Traficantes de armas en Estados Unidos duplicaron sus ventas tras el regreso de Donald Trump

Con el objetivo de ejemplificar la gravedad del problema en Estados Unidos, reporteros de The New York Times difundieron el caso de un joven de 17 años con su propia agencia de tráfico de armas.

El adolescente, nacido en Arizona e hijo de un líder local de una célula de cártel, declaró al medio que gestiona hasta 200 pedidos de armas de fuego semanales, el doble de lo que enviaba a México antes del regreso de Trump.

Según el reportaje, en el último año y medio la demanda de armas se disparó al mismo tiempo que el Cártel de Sinaloa libra una guerra en tres frentes:

Contra el gobierno mexicano

Contra facciones rivales dentro de sus propias filas

Como previsión ante una posible intervención militar estadounidense

Estos datos ponen en duda la narrativa que hasta ahora ha encabezado Estados Unidos; por un lado, Donald Trump exige acabar con los cárteles, por otro, su país parece no tomar medidas concretas contra el tráfico de armas.

Trump (Alex Brandon / AP)

Así se trafican armas desde Estados Unidos, según The New York Times

Según The New York Times, las armas suelen ser d esmontadas en piezas y ocultadas dentro de paneles de camiones o compartimentos ocultos en vehículos para ingresar a México.

Otras veces se usan: