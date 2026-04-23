La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaron a 23, nueve personas físicas y 13 personas morales, por sus vínculos con cárteles mexicanos.

El Tesoro de Estados Unidos señaló a estos 23 sujetos por su presunta relación con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, por lo que la UIF comenzó a investigar y bloqueó sus cuentas.

Tesoro de Estados Unidos señala a 23 vinculados con cárteles mexicanos; UIF bloquea sus cuentas

En coordinación con autoridades de Estados Unidos, la UIF sancionó a 23 sujetos vinculados con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas para cárteles mexicanos.

Precursores químicos y drogas sintéticas (Pixabay)

Tras la notificación del Departamento del Tesoro, la UIF realizó análisis financiero, fiscal y corporativo de los 23 sujetos, detectando uso de empresas para facilitar operaciones ilícitas en sectores:

De logística

De transporte

Comercial

De acuerdo con el comunicado de Hacienda, se detectaron inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.

La UIF, en conjunto con Estados Unidos, cerraron el acceso al sistema financiero a estos 23 sujetos, además del avance en procesos penales. Estas sanciones implican:

Inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas, para el bloqueo de cuentas y la imposibilidad de usar el sistema financiero mexicano

Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita

UIF y Tesoro de Estados Unidos sancionan a 23 ligados a cárteles mexicanos (Hacienda)