Grupo de familiares de migrantes desaparecidos desde 2024 arribaron a Chiapas para intensificar su búsqueda.

Los migrantes desaparecidos son de nacionalidad cubana, hondureña y ecuatoriana.

Cerca de 40 migrantes desparecieron el 21 de diciembre de 2024 durante su viaje en lancha desde San José en la costa de Chiapas con rumbo a Oaxaca, que tenía como destino final llegar a Estados Unidos.

Familiares de migrantes desaparecidos llegan a Chiapas era su búsqueda

Ha pasado un año de la desaparición de 40 migrantes, quienes fueron vistos por última vez en San José El Hueyate en Chiapas.

Familiares de 7 de los desaparecidos llegaron a Chiapas para intensificar la búsqueda: la organización está conformada por cinco madres cubanas, el hermano de un hondureño y el padre de un ecuatoriano.

Migrantes en México (Cuartoscuro / Damián Sánchez Jesús)

La organización de familiares de desaparecidos denuncian falta de avances en la localización de los 40 migrantes, así como falta de respuesta sobre su paradero.

La búsqueda de los familiares inicia el jueves 7 de mayo y finaliza el lunes 11 de mayo; buscarán en municipios como Tapachula y Mazatán, así como la comunidad de San Miguel, donde desaparecieron los 40 migrantes.

Las actividades para localizar a los migrantes desaparecidos inició con una pega de fichas de búsqueda y visita a reclusorios, hospitales albergues y estaciones migratorias.

No hay una línea de investigación concreta por la desaparición de 40 migrantes

La Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 40 migrantes hasta octubre de 2025, 10 meses después del suceso.

Algunas de las fichas de búsqueda tienen datos erróneos, como la de Lorena Rosabal Guevara, originara de Cuba, la cual decía que había desparecido el 27 de diciembre en Tapachula, lo cual era erróneo.

Ficha de búsqueda de migrante cubana desparecida en Chiapas en 2024 (Especial )

Hasta el momento, no hay una línea de investigación concreta sobre la desaparición de los 40 migrantes, pues no se ha determinado si fue un secuestro masivo, naufragaron o fueron víctimas del crimen organizado.