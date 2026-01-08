Donald Trump plantea un aumento de 50% al presupuesto militar de Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció este miércoles que planea un aumento de 50% al presupuesto militar de Estados Unidos, y adelantó de dónde se conseguirá este dinero.

De acuerdo con la información, este aumento del 50% al presupuesto militar de Estados Unidos ya habría sido aprobado por senadores, secretarios y otros representantes políticos.

Militares de Estados Unidos (JUNG YEON-JE / AFP)

Donald Trump quiere un aumento del 50% al presupuesto militar de Estados Unidos

Donald Trump reveló que para 2027, el presupuesto militar de Estados Unidos tendrá un aumento del 50% hasta alcanzar 1.5 billones de dólares y así construir “sueño militar” del país.

A través de una publicación en redes, Donald Trump aseguró que el financiamiento para los cuerpos militares de Estados Unidos se conseguirá de las “tremendas cifras” de los aranceles.

Asimismo, Donald Trump argumentó que el aumento al presupuesto militar de Estados Unidos es por el bien del país, de manera de que se garantice la seguridad de sus ciudadanos.

El presidente reveló que este aumento se decidió luego de “largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos”.

Con este presupuesto, Estados Unidos se convertiría en el país que más invierte en el ámbito militar , ganándole a China, que destina entre 230 mil y 250 mil millones de dólares.