El presidente Donald Trump afirmó durante su discurso de este martes 24 de febrero que Estados Unidos ha recibido más de 80 millones de barriles de petróleo desde Venezuela.

Tras la detención de Maduro, Donald Trump adelantó que controlaría las ventas del petróleo de Venezuela y se encargaría de que este país pague todo lo que debe a Estados Unidos.

Donald Trump quiere el control total del petróleo de Venezuela (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Los reportes indican que los 80 millones de barriles de petróleo superan lo que Estados Unidos había proyectado en días posteriores a la operación militar en la que se detuvo a Nicolás Maduro.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha reportado que ya se han vendido más de mil millones de dólares en petróleo de Venezuela y se esperan otros 5 mil millones en los próximos meses.