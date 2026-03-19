En el Informe Anual de Evaluación de Amenazas 2026 (ODNI) inteligencia de Estados Unidos considera a Venezuela como una “amenaza menor” para los intereses de la nación.

El reporte destaca la disposición del gobierno venezolano en materia de petróleo al abrir su economía para la venta del crudo a Estados Unidos y el desarrollo en la capacidad de extracción.

Del mismo modo, se hizo mención a la liberación de presos políticos como parte de un programa de amnistía en el mandato de la ahora presidenta Delcy Rodríguez.

Relación entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Han pasado más de dos meses desde la captura de Nicolás Maduro, resultado de una intervención militar que Estados Unidos concretó el pasado 3 de enero.

Desde entonces, el presidente Donald Trump anunció una serie de cambios supervisados desde Washington para garantizar una transición ordenada en Venezuela.

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Fue hasta el 5 de marzo que ambas naciones anunciaron un restablecimiento en las conexiones diplomáticas y consulares.

Parte de este acuerdo incluyó una serie de reformas políticas que permitirían una agenda de cooperación para la transición democrática de Caracas.

Durante este periodo de cambio Washington relajó sanciones impuestas a la petrolera estatal PDVSA.

Esto es lo que ha permitido la venta de petróleo a empresas estadounidenses, así como en mercados internacionales.

La cooperación económica, ha señalado el presidente Trump, busca beneficiar al pueblo venzolano durante la etapa de transición.