Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo proyecto energético para el país: una refinería de petróleo que se va a construir en Texas.

“Hoy me enorgullece anunciar que America First Refining está inaugurando la primera refinería de petróleo nueva en Estados Unidos en 50 años en Brownsville, Texas” Donald Trump

Sobre el proyecto a erigirse en Brownsville, el presidente destacó que es una muestra más de que Estados Unidos volverá a ostentar el “dominio real” de la energía a nivel mundial.

Tras destacar que la refinería de petróleo se construirá gracias a una millonaria inversión de una empresa india, Donald Trump hizo mención de los beneficios que traerá para el país.

Donald Trump anuncia refinería de petróleo en Texas; será la primera en 50 años

A través de su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos Donald Trump compartió un mensaje para anunciar la construcción de una nueva refinería de petróleo en Brownsville, Texas.

Al respecto, el mandatario sostuvo que el proyecto se erigirá gracias a un acuerdo de 300 mil millones de dólares, al que destacó como el más grande en la historia de Estados Unidos.

“Este es un acuerdo histórico de 300 mil millones de dólares, el más grande en la historia de Estados Unidos.” Donald Trump

Sin ahondar en mayores detalles, Donald Trump expuso que la planta petrolera se logrará gracias a un acuerdo de inversión que se estableció con la empresa de energía de la India, Reliance.

Asimismo, se comprometió a realizar las gestiones que sean necesarias para agilizar los permisos para su construcción, además de que adelantó, habrá una reducción de impuestos para que se concrete.

Además, confió en que el proyecto será lo que definió como “una gran victoria” para los trabajadores de todo el país, para el sector energético y para la población del sur de Texas.

Donald Trump anuncia la construcción de una refinería de petróleo en Texas (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Donald Trump destaca beneficios que traerá la refinería de petróleo en Texas

En el anuncio sobre la construcción de una refinería de petróleo en Texas, el presidente Donald Trump resaltó que el proyecto implica diversos beneficios para el sur del país y la nación en general:

Fortalecerá la seguridad nacional

Impulsará la producción energética estadounidense

Generará miles de millones de dólares en impacto económico

Impulsará las exportaciones globales

Será fuente de miles de empleos

Además, el presidente aseguró que la planta petrolera que se va a construir en Brownsville, Texas, se va a convertir en la “refinería más limpia del mundo”.

Al concluir su publicación, Donald Trump insistió en asegurar que el proyecto permitirá el regreso del “dominio energético " de Estados Unidos a nivel mundial.