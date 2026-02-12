Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos, visitó este jueves 12 de febrero instalaciones petroleras en Venezuela en compañía de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

De acuerdo con la información, el secretario Chris Wright arribó desde el pasado miércoles a Venezuela con el objetivo de evaluar, de primera mano, la industria petrolera del país.

Secretario de Energía de Estados Unidos visita instalación petrolera en Venezuela junto a Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez y Chris Wright visitaron las instalaciones de la compañía PetroIndependencia, empresa conjunta entre Chevron y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La instalación petrolera que visitaron Delcy Rodríguez y Chris Wright este jueves produce alrededor de 40 mil barriles de petróleo diario, pero tiene potencial para producir hasta 300 mil.

El secretario de Energía Chris Wright destacó que Donald Trump “está firmemente comprometido con la transformación total de la relación entre Estados Unidos y Venezuela”.

Por su parte, Delcy Rodríguez señaló que, pese a los “altibajos” entre Venezuela y Estados Unidos, ambas naciones trabajan en conjunto para crear una agenda energética beneficiosa.

“Que el diálogo diplomático y el diálogo energético sean los canales apropiados y adecuados para que Estados Unidos y Venezuela determinen con madurez cómo avanzar”. Delcy Rodríguez

Cabe recordar que tras la detención de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos trabajaría en conjunto en Venezuela para restaurar la industria petrolera.