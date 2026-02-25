Durante el discurso del Estado de la Unión que dio Donald Trump este 24 de febrero de 2026, se volvió a mencionar la polémica ley “Salven a Estados Unidos”.

De acuerdo con Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión, la ley “Salven a Estados Unidos”, la cual va en contra de los migrantes y los demócratas.

Donald Trump (KENNY HOLSTON / AFP)

¿En qué consiste la ley “Salven a Estados Unidos” de la que habló Donald Trump?

De acuerdo con lo dicho con Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión, la ley “Salven a Estados Unidos” prohibirá que migrantes ilegales puedan votar en las elecciones.

Según la ley “Salven a Estados Unidos” de Donald Trump, todos los votantes deberán de presentar una prueba de ciudadanía antes que puedan pasar a las casillas, en caso de no contar con una no podrán participar en la jornada electoral.

Las pruebas de ciudadanía aceptadas serían el pasaporte o el certificado de nacimiento; obviamente un inmigrante ilegal no tendría ninguna de estas, de ahí que sea tan apoyada por el presidente de Estados Unidos.

Según sus propias palabras, es una medida necesaria para evitar que haya fraudes electorales, haciendo más limpias las contiendas.

Donald Trump (Especial)

La ley “Salven a Estados Unidos” busca parar a demócratas

Críticos de Donald Trump han señalado que la ley “Salven a Estados Unidos”, más que ser un seguro contra fraudes electorales, es una forma maliciosa de atacar indirectamente a los demócratas.

Pues se sabe que gran parte de los inmigrantes ilegales votan por los candidatos del Partido Demócrata, pues se ajusta mejor a sus intereses; al no poder ser parte de la jornada electoral, los votos de los demócratas bajarían.

Aún más, se ha señalado que es curioso que la ley “Salven a Estados Unidos” se trate de establecer exactamente previo a las elecciones intermedias, siendo una táctica política a todas luces.

Irónicamente la ley también podría afectar a Donald Trump, pues estudios señalan que solo uno de cada 10 estadounidenses tienen documentos de identidad, hayan nacido o no en dicho país.