Viuda de Charlie Kirk anuncia su propio show del Super Bowl de la NFL en respuesta a Bad Bunny.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) anuncio que su artista para presentarse en la edición LX del Super Bowl sería el puertoriqueño Bad Bunny.

Esta presentación causó revuelo entre algunos ciudadanos estadounidenses, en especial para los seguidores del presidente Donald Trump y el finado Charlie Kirk en medio de las protestas por las acciones en contra de los migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).

Como respuesta a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk anuncia su propio show con música exclusivamente en inglés.

La organización sin fines de lucro cofundada por el fallecido Charlie Kirk, junto con Erika Kirk, Turning Point USA, anunció sus intenciones de tener su propio show de medio tiempo de la NFL.

En el sitio web oficial de Turning Point USA se lanzó una encuesta sobre qué géneros musicales se deberían tocar en este show y se puso a votación las opciones de:

“Cualquier cosa en inglés”

Americana

Rock clásico

Country

Hip Hop

Pop

Worship

Aunque por ahora no se han dado más detalles del lugar, hora y artista o artistas que podrían presentarse, buscan que el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl sea reemplazado por esta propuesta.

Cabe recordar que el Super Bowl número LX de la NFL se celebrará el próximo domingo 8 de febrero de 2026 y este cuenta con la participación confirmada de Bad Bunny, artista latino que ha criticado las acciones del ICE en Estados Unidos en contra de los migrantes.