Dua Lipa está más que preparada antes de presentarse en México, luego de que la cantante británica de 30 años obtuviera su certificado de español, tras aprender el idioma.

“Me acabo de graduar esta mañana en mi GCSE español” , compartió Dua Lipa junto a una fotografía en la que presume su certificado

Tal y como lo compartió en sus redes sociales, Dua Lipa se graduó de GSCE de español, que se trata del Certificado General de Educación Secundaria en español.

Y por lo que es un paso más de parte de la cantante británica Dual Lipa en el idioma español, del cual en innumerables veces ha hecho uso para expresar su amor a sus fans hispanohablantes.

Dua Lipa aprende español y comparte su certificado antes de presentarse en México (@dualipa)

Dual Lipa va por más tras aprender español

Luego de presumir su certificado de español antes de presentarse en México, Dua Lipa se toma en serio el aprender el idioma.

Pues además de presumir su primer certificado por el idioma español, Dua Lipa ya adelantó que va por más.

Ya que la intérprete de Houdini, Dua Lipa se prepara para el siguiente nivel en su aprendizaje del idioma español.

Al compartir una foto más Dua Lipa en la que la cantante dijo ya estar comenzado los preparativos para su examen de nivel A.

En dicha imagen compartida por Dua Lipa se puede observar su libro de español de dificultad nivel A de Oxford y donde escribió “¡próximo, próximo, próximo!”.