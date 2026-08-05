El Departamento de Estado de Estados Unidos incrementó la recompensa por Juan Carlos Valencia, actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a 25 millones de dólares (mdd).

Estados Unidos señaló que, con la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), se incrementó la ofertas de recompensa para apoyar a “paralizar el liderazgo de la organización”.

Por su parte, la Administración de Control de Drogas (DEA) declaró “objetivo prioritario” a Juan Carlos Valencia, alias “Pelón”, con la intención de desmantelar el CJNG.

Estados Unidos incrementa recompensa por Juan Carlos Valencia y lo declaran objetivo prioritario

El Departamento de Estado de Estados Unidos compartió el incremento a la recompensa por Juan Carlos Valencia, así como de otros líderes del CJNG.

A través de un comunicado, se resaltó que la oferta para quien otorgue información que lleve a la detención de Juan Carlos Valencia incrementó en 5 millones de dólares.

Es decir, se entregarán 25 millones de dólares por la detención del nuevo líder del CJNG, una de las organizaciones “más violentas y peligrosas de nuestro hemisferio y envenena a las comunidades estadounidenses”.

Asimismo, otras recompensas que ofrecen por líderes criminales relacionados con el CJNG son:

Información en desarrollo...