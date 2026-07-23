Carlos Andrés Rivera Varela, conocido con los alias “La Firma”, “El Colombiano”, “More” y “Morro”, es un hombre señalado por las autoridades de Estados Unidos como presunto integrante de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su nombre volvió a cobrar relevancia después de que el FBI difundiera una ficha de búsqueda con una recompensa de hasta 245 mil dólares por información que conduzca a su arresto y condena.

¿Quién es Carlos Andrés Rivera Varela?

Carlos Andrés Rivera Varela es identificado por las autoridades estadounidenses como un presunto integrante del CJNG.

Los registros oficiales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indican que nació en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Posteriormente, obtuvo también la nacionalidad mexicana.

En la ficha de búsqueda publicada por el FBI aparece con los alias “La Firma”, “El Colombiano”, “More” y “Morro”.

Ficha de búsqueda de Carlos Andrés Rivera Varela (FBI)

¿Cuántos años tiene Carlos Andrés Rivera Varela?

Según la ficha oficial del FBI y el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la fecha de nacimiento utilizada para identificarlo es el 19 de junio de 1986, por lo que actualmente tiene 40 años.

¿Quién es la esposa de Carlos Andrés Rivera Varela?

No existe información sobre la esposa de Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Andrés Rivera Varela?

No existe información pública y verificable sobre los hijos de Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”.

¿Qué estudió Carlos Andrés Rivera Varela?

Se desconoce el nivel de estudios de Carlos Andrés Rivera Varela.

¿En qué ha trabajado Carlos Andrés Rivera Varela?

De acuerdo con la acusación del FBI y los comunicados del Departamento del Tesoro, Carlos Andrés Rivera Varela es señalado como un presunto cabecilla dentro de la estructura del CJNG.

Las autoridades estadounidenses sostienen que presuntamente coordinó actividades relacionadas con un esquema internacional de fraude, lavado de dinero y apoyo financiero al grupo criminal.

Además, el Departamento del Tesoro afirmó en 2021 que él y otros presuntos integrantes habrían participado en ataques violentos atribuidos a una célula del CJNG que operaba en Puerto Vallarta, Jalisco.

Estas acusaciones forman parte de investigaciones federales en Estados Unidos y no constituyen una sentencia condenatoria.

El FBI señala que un tribunal federal del Distrito Este de Nueva York emitió una orden de arresto en su contra el 28 de octubre de 2025, después de que un gran jurado lo acusara de:

Conspiración para lavar dinero

Proporcionar apoyo material

Intento de proporcionar apoyo material

Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera

El FBI también advierte que debe ser considerado armado y extremadamente peligroso.